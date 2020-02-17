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اخبار رياضية > بالفيديو.. بينها هدف وركلتا جزاء غير محتسبة للهلال والنصر.. “الحكام” تكشف الأخطاء التحكيمية خلال الشهر الماضي
17/02/2020   8:27 ص

بالفيديو.. بينها هدف وركلتا جزاء غير محتسبة للهلال والنصر.. “الحكام” تكشف الأخطاء التحكيمية خلال الشهر الماضي

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كشفت مصادر عن بعض نتائج وقرارات الاجتماع الشهري للجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، حيث استعرض الاجتماع عدداً من الأخطاء التحكيمية التي ارتكبت خلال الشهر الماضي في بطولتي الدوري وكأس الملك.

وأوضحت المصادر وفقاً لبرنامج “الديوانية” على قناة “السعودية الرياضية”، أن مباراة النصر وضمك في الجولة الـ 16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، والتي انتهت بالتعادل، شهدت عدم احتساب ركلة جزاء للنصر إثر خطأ ارتكب ضد اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله.

وأضافت أنه لم يحتسب كذلك ركلة جزاء صحيحة للهلال أمام الاتفاق في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بالإضافة لعدم منح طرد مستحق لأحد لاعبي الهلال في نفس المباراة التي انتهت بفوز الأخير بهدفين لهدف.

وأشارت المصادر إلى أن مباراة الهلال وأبها في الجولة الـ 16 من الدوري والتي فاز بها الهلال بهدفين لهدف، شهدت هدفاً غير صحيح احتسب للهلال، حيث كان اللاعب متسللاً. وفق “أخبار 24”.

وبينت أن اللجنة اتخذت قراراً بإيقاف حكم مباراة الفتح والفيصلي في الجولة الـ 18 من الدوري، سلطان الحربي لمدة 3 أسابيع، وذلك لعدم إنهاء المباراة قبل ركلة الزاوية التي جاء منها هدف التعادل لصالح الفيصلي.

 

بالفيديو.. بينها هدف وركلتا جزاء غير محتسبة للهلال والنصر.. “الحكام” تكشف الأخطاء التحكيمية خلال الشهر الماضي

اخبار رياضية
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