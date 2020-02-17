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اخبار رياضية > بالفيديو.. متحدث نادي الشباب: تصريح “بيتروس” مضحك وغبي وهو يقوم بدور الببغاء
17/02/2020   8:26 ص

بالفيديو.. متحدث نادي الشباب: تصريح “بيتروس” مضحك وغبي وهو يقوم بدور الببغاء

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انتقد المتحدث باسم نادي الشباب أحمد المسعود، المحترف البرازيلي في صفوف النصر بيتروس، وذلك بعد تصريح الأخير ضد رئيس نادي الشباب خالد البلطان.

وقال المسعود في تصريحات تلفزيونية، إن تصريح اللاعب أقل ما يقال عنه أنه مضحك وغريب، فهو يقوم بدور الببغاء في الرد على نفسه، لأنه لم يصدر تصريح من رئيس الشباب أو من أحد أعضاء مجلس الإدارة أو اللاعبين.

وأضاف أن ما قام به بيتروس هو محاولة لتسويق نفسه بين الجماهير، خاصة أن وكيله يبحث له عن عرض في أحد الأندية الخليجية، مبيناً أنه تحدث بالنيابة عن شخص ليس لديه الجرأة في الحديث عن خالد البلطان. وفق “أخبار 24”.

وبين المسعود أن مترجم نادي النصر كان خجلاً من تصريح اللاعب، مشيراً إلى أنه يعتقد أن شخصاً ما أوعز إليه أن يتحدث بما قاله لأنه لا يتوقع أن يصدر تصريح كهذا من لاعب أجنبي ضد أحد رؤساء الأندية، وأنه ربما أريد منه توصيل رسالة لكنه لم يوصلها بالشكل الصحيح.

وأكد أن نادي الشباب سيعمل على الحفاظ على حقوقه وحقوق العاملين فيه وسمعتهم، وسيرفع الأمر إلى لجنة الانضباط، ويترقبون منها قراراً بخصوص هذه الواقعة.

بالفيديو.. متحدث نادي الشباب: تصريح “بيتروس” مضحك وغبي وهو يقوم بدور الببغاء

اخبار رياضية
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