بالفيديو.. متحدث نادي الشباب: تصريح “بيتروس” مضحك وغبي وهو يقوم بدور الببغاء

انتقد المتحدث باسم نادي الشباب أحمد المسعود، المحترف البرازيلي في صفوف النصر بيتروس، وذلك بعد تصريح الأخير ضد رئيس نادي الشباب خالد البلطان.
وقال المسعود في تصريحات تلفزيونية، إن تصريح اللاعب أقل ما يقال عنه أنه مضحك وغريب، فهو يقوم بدور الببغاء في الرد على نفسه، لأنه لم يصدر تصريح من رئيس الشباب أو من أحد أعضاء مجلس الإدارة أو اللاعبين.
وأضاف أن ما قام به بيتروس هو محاولة لتسويق نفسه بين الجماهير، خاصة أن وكيله يبحث له عن عرض في أحد الأندية الخليجية، مبيناً أنه تحدث بالنيابة عن شخص ليس لديه الجرأة في الحديث عن خالد البلطان. وفق “أخبار 24”.
وبين المسعود أن مترجم نادي النصر كان خجلاً من تصريح اللاعب، مشيراً إلى أنه يعتقد أن شخصاً ما أوعز إليه أن يتحدث بما قاله لأنه لا يتوقع أن يصدر تصريح كهذا من لاعب أجنبي ضد أحد رؤساء الأندية، وأنه ربما أريد منه توصيل رسالة لكنه لم يوصلها بالشكل الصحيح.
وأكد أن نادي الشباب سيعمل على الحفاظ على حقوقه وحقوق العاملين فيه وسمعتهم، وسيرفع الأمر إلى لجنة الانضباط، ويترقبون منها قراراً بخصوص هذه الواقعة.
#الدوري_مع_وليد | أحمد المسعود – المتحدث الرسمي لنادي الشباب: ما صرح به اللاعب يعتبر رد ذاتي لعدم وجود تصريح رسمي منا..
ما قام به اللاعب أظهره****وهو يردد كالببغاء لأنه يمثل شخصية ****
لا نرد على تغريدات في آخر الليل وخاصة يوم 14 فبراير ونلتمس العذر لها#SBC pic.twitter.com/3BChMEuRkZ
— #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) February 16, 2020
أحمد المسعود – مدير الإعلام والاتصال بنادي #الشباب:
تصريح #بيتروس مضحك و “غبي”.. رد على #البلطان والبلطان أساسًا لم يصرح.. اللاعب قام بدور “الببغاء”.. وتحدث نيابة عن شخص لا يجرؤ على الحديث في البلطان.. ونترقب #لجنة_الانضباط.#بيان_الشباب pic.twitter.com/AE6rL7HwNo
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) February 16, 2020