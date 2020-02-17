عثر عليها بسوق للخضار.. حارس أمني بالطائف يعيد أموالاً وبطاقات بنكية لصاحبتها

أعاد مشرف حراسات أمنية بمحافظة الطائف أمس (الأحد)، حقيبة بها مبالغ مالية ووثائق رسمية بعدما عثر عليها خلال مباشرته عمله.
وتشير التفاصيل وفقاً لـ”سبق”، إلى أن مشرف حراسات أمنية يدعى أحمد الياقوت لاحظ وجود حقيبة داخل سوق للخضار والفاكهة، ليسارع بإبلاغ إدارة عمليات الأمن والسلامة.
وجرى فتح الحقيبة بواسطة مسؤولي عمليات الأمن، حيث عثروا بداخلها على مبلغ 6 آلاف ريال وبعض الوثائق والهويات الرسمية والبطاقات البنكية الخاصة بإحدى المواطنات.
وتمكنت عمليات الأمن من التوصل لهوية السيدة وجرى استدعاؤها لتسليمها الحقيبة وكافة محتوياتها، حيث أبدت سعادتها بأمانة مشرف الحراسات الأمنية.