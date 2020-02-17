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أخبار محلية > ترقيات الوظائف الحكومية زمان والآن.. تعرّف على الفارق بعد إطلاق منصة “مسار”
17/02/2020   8:23 ص

ترقيات الوظائف الحكومية زمان والآن.. تعرّف على الفارق بعد إطلاق منصة “مسار”

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أطلقت وزارة الخدمة المدنية منصة “مسار” التي توفّر معلومات عن خدمة الترقيات لموظفي الدولة وتمكّن المستحق للترقية من متابعة سير إجراءات ترقيته.

وتوفّر خدمة الترقيات على المنصة كافة المعلومات عن استحقاق الترقية أو أسباب رفضها، إضافة إلى توحيدها بين جميع الجهات الحكومية، كما صارت إجراءات الترقية بعد إطلاقها أسرع وأسهل كثيرا عما قبل.

ويمكن للموظف المرشح أو المختص أو المعتمد أن يدخل من أي مكان ويطّلع على الوظائف المتاحة للمرشحين، والتي على أساسها يختار الموظف رغباته، كما يمكنه الاطلاع على النقاط التي حصل عليها من تمت ترقيتهم. وفق “أخبار 24”.

 

ترقيات الوظائف الحكومية زمان والآن.. تعرّف على الفارق بعد إطلاق منصة “مسار”

أخبار محلية
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