ارتفاع عالمي لأسعار الهيل وانخفاض المحصول في الدول المنتجة.. والسعودية الأولى عالميًا في الاستيراد

كشفت مؤشرات عالمية عن ارتفاع ملحوظ لأسعار منتج (الهيل) في معظم دول العالم في آخر سبعة أشهر نتيجة لانخفاض المحصول في عدد من الدول المنتجة بسبب العوامل الطبيعية والآفات الزراعية.
وقاد هذا إلى ارتفاع الأسعار في السعودية التي تعتبر الدولة الأولى عالميًا في استيراد الهيل بكميات تقريبية تصل إلى 11,500 طن سنويًا.
وكشف موقع Investing العالمي وهو موقع رائد في مجال البورصة، والأفضل في تقديم خدمات مختلفة تشمل المؤشرات والعملات وغيرها أن أسعار الهيل في أحد أكبر البلدان المنتجة وهي الهند شهد ارتفاعًا كبيرًا مؤخرًا حيث ارتفع من 1,400 روبية (75 ريال سعودي) إلى أكثر من 4,000 روبية (210 ريال) الشهر الماضي. وفق “أخبار 24”.
ورصد المؤشر أن سعر الهيل الهندي كان ثابتًا تقريبًا منذ العام 2017 وحتى يناير 2019 مابين 1,000 و 1,500 روبية (50 – 80 ريال) قبل أن يشهد ارتفاعًا ملحوظًا وصل لأكثر من 100% بنهاية شهر ديسمبر الماضي نتيجة للعوامل الطبيعية والآفات الزراعية.