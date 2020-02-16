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أخبار محلية > بالفيديو.. مسؤول يحكي قصة رفض عدة شعارات لـ”قمة العشرين”.. وماذا طلب ولي العهد؟
16/02/2020   10:11 م

بالفيديو.. مسؤول يحكي قصة رفض عدة شعارات لـ”قمة العشرين”.. وماذا طلب ولي العهد؟

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كشف الأمين العام للأمانة السعودية لمجموعة العشرين، الدكتور فهد التونسي، عن قصة رفض اللجنة العليا برئاسة ولي العهد لعدة شعارات خاصة بالدورة التي تستضيفها المملكة هذا العام.

وقال التونسي إن الأمانة العامة طلبت من وكالات عالمية متخصصة تصميم شعار للدورة التي تستضيفها المملكة، وكانت النتيجة مجموعة كبيرة من الشعارات الاحترافية.

وأضاف أن كل هذه الشعارات لم تكن تحظى بقبول اللجنة العليا برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتكررت المحاولة بعرض مجموعة شعارات أخرى وقوبلت بالرفض.

وتابع: “شعرت أن الوقت يمضي ولم يوجد حتى الآن شعار لسنة الرئاسة، فسألت سمو سيدي ولي العهد عمّا يبحث عنه في شعار دولة الرئاسة، فأجاب: أنا أبحث عن شيء سعودي يمثّل دولتنا”. وفق “أخبار 24”.

وأضاف: “وتحقيقاً لتوجيهات ولي العهد، أقيمت مسابقة محلية بقيادة وزارة الثقافة، شارك فيها عدد من الفنانين والمبدعين، وفاز بها المصمم محمد الحوّاس”.

 

بالفيديو.. مسؤول يحكي قصة رفض عدة شعارات لـ”قمة العشرين”.. وماذا طلب ولي العهد؟

أخبار محلية
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