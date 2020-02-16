“الشباب” يصدر بياناً بخصوص “باصات العمالة” في مباراة النصر.. ويؤكد: التصوير وخروجهم بسرعة يتركان استفهامات

أصدرت إدارة نادي الشباب -اليوم (الأحد)- بياناً بشأن ما تُدووِل في مواقع التواصل حول استعانة النادي ببعض الجاليات الوافدة لملء المدرجات في مباراة النادي الأخيرة أمام النصر يوم الجمعة الماضي.
ونفت إدارة النادي علمها بهذا الأمر جملة وتفصيلا، مؤكدة أنها تعتمد الطرق القانونية لتحفيز الجماهير، مضيفة أن الجميع يعلم أن إدارة النادي لم تلجأ لهذه الأساليب في جميع المباريات الجماهيرية وغير الجماهيرية.
وشددت إدارة الشباب على أن هذه الأساليب بعيدة عن عملها ونهجها، خصوصاً أن أعداد الجاليات قليلة جداً ولا تؤثر في عدد الحضور الإجمالي.
وأضافت أن السيناريوهات التي صاحبت حضور الجاليات تترك استفهامات عدة، بداية من تصوير الحافلات قبل وصولها وحتى دخول الجاليات إلى المدرج، وكذلك خروج الجاليات بعد دقائق من بداية المباراة، لافتة إلى أن هذا كله يؤكد أن حضور الجاليات كان بهدف التصوير للإساءة للكيان الشبابي. حسب “أخبار 24”.
وتابعت: “التعاطي الإعلامي الممنهج والهاشتاقات الصادرة المصاحبة تثير التساؤلات حول الغايات غير النزيهة وحول المستفيد من خلق هذه الزوبعة الإعلامية”.
وأكدت إدارة الشباب أنها باشرت جمع المعلومات لمعرفة من يقف حول هذا الأمر، مبدية فخرها بمحبي الفريق من مختلف الأطياف من مواطنين ومقيمين.