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اخبار رياضية > النصر يؤجل إجازة حمدالله.. ومادو وهوساوي لن يشاركا في مواجهة العين
16/02/2020   10:07 م

النصر يؤجل إجازة حمدالله.. ومادو وهوساوي لن يشاركا في مواجهة العين

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رفض نادي النصر الإجازة التي تقدم بها مهاجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله للاطمئنان على عائلته بعد أن رُزق بمولوده الأول، وطلبت منه تأجيلها إلى أواخر شهر مارس.

وأرجعت الإدارة سبب رفضها إلى زيادة الأعباء داخل الفريق خلال الفترة القادمة، والتي تتطلب تركيزاً كاملاً من اللاعبين.

من جهة أخرى، يخضع مهاجم نادي النصر عبدالفتاح آدم لاختبارات فنية وطبية للتأكد من جاهزيته للدخول في القائمة التي ستشارك في مباراة العين المقررة بعد غدٍ الثلاثاء في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا. وفق “أخبار 24”.

يأتي ذلك في الوقت الذي تأكدت فيه عدم مشاركة الثنائي عبدالله مادو وعمر هوساوي في مواجهة العين بسبب عدم جاهزيتهما طبياً وحاجتهما للمزيد من الفحوصات.

النصر يؤجل إجازة حمدالله.. ومادو وهوساوي لن يشاركا في مواجهة العين

اخبار رياضية
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