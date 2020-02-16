“الفراج” عن حضور وافدين آسيويين مباراة الشباب والنصر: ماذا لو كانوا أوروبيين؟

أوضح الإعلامي وليد الفراج أنه تابع ما أثير عن حضور عدد من الآسيويين مباراة الشباب والنصر في الدوري، متسائلا: هل هو عيب أو ممنوع أن يحضر غير سعوديين مباريات الدوري؟.
وأضاف أنه إذا كان ذلك غير ممنوع، فهل لو أي نادٍ وجّه دعوة لأي شركة أمريكية أو إنجليزية ووفر لهم باصات وجاء منهم مئات فهل تُعتبر فضيحة على النادي؟.
وأشار إلى أن “لدينا مشكلة كبيرة لأنهم آسيويون، فهناك أناس لهم نظرة لا تتفق مع أي زمن، لو كان الجمهور أوروبي نعجب بهم، ولو آسيويين أو بنقالية نقول يستأجرون جمهور”. وفق “أخبار 24”.
وأكد الفراج أن “المعايير مقلوبة وتغريدات البعض تعزز من نظرة الاستعلاء على هؤلاء لأنهم عمال.. والبعض عندهم شوفة نفس”.
وجهة نظر في حضور الجاليات المقيمه في بلادنا الى مباريات الدوري السعودي .. تخيل نادي يوجه دعوه لشركة أوروبية وتحضر بحافلات الى الملعب .. كيف ستكون ردة الفعل ؟ ولا نظرة الاستعلاء فقط نحو الآسيويين .. شيء عجيب . pic.twitter.com/oaeEy9Wiac
— #وليد_الفراج (@waleedalfarraj) February 16, 2020