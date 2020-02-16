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اخبار رياضية > “الفراج” عن حضور وافدين آسيويين مباراة الشباب والنصر: ماذا لو كانوا أوروبيين؟
16/02/2020   10:06 م

“الفراج” عن حضور وافدين آسيويين مباراة الشباب والنصر: ماذا لو كانوا أوروبيين؟

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أوضح الإعلامي وليد الفراج أنه تابع ما أثير عن حضور عدد من الآسيويين مباراة الشباب والنصر في الدوري، متسائلا: هل هو عيب أو ممنوع أن يحضر غير سعوديين مباريات الدوري؟.

وأضاف أنه إذا كان ذلك غير ممنوع، فهل لو أي نادٍ وجّه دعوة لأي شركة أمريكية أو إنجليزية ووفر لهم باصات وجاء منهم مئات فهل تُعتبر فضيحة على النادي؟.

وأشار إلى أن “لدينا مشكلة كبيرة لأنهم آسيويون، فهناك أناس لهم نظرة لا تتفق مع أي زمن، لو كان الجمهور أوروبي نعجب بهم، ولو آسيويين أو بنقالية نقول يستأجرون جمهور”. وفق “أخبار 24”.

وأكد الفراج أن “المعايير مقلوبة وتغريدات البعض تعزز من نظرة الاستعلاء على هؤلاء لأنهم عمال.. والبعض عندهم شوفة نفس”.

“الفراج” عن حضور وافدين آسيويين مباراة الشباب والنصر: ماذا لو كانوا أوروبيين؟

اخبار رياضية
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