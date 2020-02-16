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أخبار محلية > آخر تطورات “قضية الخطف”: والد “الخنيزي” يصل إلى المملكة ويجري فحص البصمة الوراثية
16/02/2020   6:10 م

آخر تطورات “قضية الخطف”: والد “الخنيزي” يصل إلى المملكة ويجري فحص البصمة الوراثية

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أوضحت قناة “الإخبارية” اليوم (الأحد) آخر التطورات في قضية القبض على السيدة المتهمة بخطف طفلين من مستشفى الولادة بالدمام قبل أكثر من 20 عاماً.

وقال مراسل القناة إن المواطن علي الخنيزي والد المختطف “موسى” أجرى اليوم فحص البصمة الوراثية بعد وصوله من خارج المملكة، مستكملاً بذلك آخر إجراءات إثبات النسب بعد أن خضعت الأم لفحص مماثل.

وأضاف أن النيابة العامة شرعت كذلك في التحقق من شرعية انتساب أبناء السيدة المقيمين معها والمسجَّلين كأبناء لها، وهم 4 أبناء وبنت واحدة، كما ذكرت القناة في وقت سابق.وفق “أخبار 24”.

آخر تطورات “قضية الخطف”: والد “الخنيزي” يصل إلى المملكة ويجري فحص البصمة الوراثية

أخبار محلية
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