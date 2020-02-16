“سوفت بانك”: صندوق جديد أصغر.. و”ماسا”: البعض يظن أن “سوفت بانك” ستفلس وهم مخطئون

قال رئيس مجموعة “سوفت بانك” ماسا يوشي سون، إن الكثير من الناس ربما يعتقدون أن سوفت بانك ستفلس قريبا، لكن مجرى الأحداث قد تغير.
وأشار الرئيس سون بحسب صحيفة “ماينيتشي” اليابانية، إلى أن أداء أعمال صندوق رؤية سوفت بانك العريق يتعافى حاليًا.
وكشفت الصحيفة اليابانية أن البيانات المالية الموحدة للفترة عن شهر أبريل إلى ديسمبر 2019 والتي أعلنتها مجموعة سوفت بانك في يوم الثاني عشر من فبراير، بلغت الخسائر التشغيلية 12.9 مليار ين (مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كان هناك فائض بقيمة 1 تريليون 859 مليار ين)، إذ أثر هذا الهبوط في الشركات المستثمر فيها.
وقد ذكر رئيس مجلس إدارة سوفت بانك والرئيس التنفيذي ماسايوشي سون في إعلان النتائج المالية بأنه يفكر في إنشاء صندوق صغير قبل الشروع في صندوق الاستثمار الثاني العملاق.
وفي أعمال الصندوق الرئيس، انخفضت قيمة الاستثمارات في الشركات الامريكية مثل We، الشركة الأم لشركة “We Work”، وشركة أوبر تكنولوجي الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا، مما أدى إلى عجز كبير، وانخفضت المبيعات بنسبة 1.1% على أساس سنوي حتى بلغت 7 تريليون و898 مليار ين، وتراجعت الأرباح بنسبة 69.0% حتى وصلت 476.5 مليار ين.
وبالمقارنة تقلص العجز التشغيلي البالغ 15.5 مليار ين في النصف الأول من شهر سبتمبر، إذ أشار الرئيس سون إلى أن أداء أعمال الصندوق يتعافى حاليًا، مؤكدًا أن “الكثير من الناس قد يعتقدون أن سوفت بانك ستفلس قريبا، لكن مجرى الأحداث قد تغير”. وفق “أخبار 24”.
ومع ذلك، يتابع المستثمرون باهتمام صندوق رؤية سوفت بانك العريق، الذي تم إنشاؤه وقد مني بخسارة خلال استثماره في شركة We ، إذ أعلنت مجموعة سوفت بانك عن إنشاء صندوق رؤية سوفت بانك الثاني في يوليو من العام الماضي، وذكرت المجموعة إنه من المتوقع أن تستثمر 108 مليار دولار (حوالي 12 تريليون ين)، لكن البعض أثار المخاوف بشأن التمويل.
وقد صرح سون حول حال صندوق رؤية سوفت بانك قائلاً: “أن كثيرا من الناس كانوا قلقين بشأنه”، مضيفاً “إن تقليل حجم الصندوق سينعكس بشكل إيجابي على قضية WeWork، وسيكون التحدي الأكبر هو تحقيق النتائج”، وقبل بدء استثمار الصندوق الثاني، يفكر في تشغيل صندوق استثماري صغير، ويهدف الصندوق الاستثماري الصغير إلى استعادة ثقة المستثمر، حتى أن ينشئ الصندوق الثاني.