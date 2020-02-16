تعيين سلطان البازعي رئيسًا تنفيذيًا لهيئة المسرح والفنون الأدائية

أصدر وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، قرارًا بتعيين سلطان البازعي رئيسًا تنفيذيًا لهيئة المسرح والفنون الأدائية، والتي ستتولى مسؤولية تطوير المسرح بكل قوالبه وأنواعه وتخصصاته الفنية.
وقالت الوزارة إن البازعي يتمتع بخبرة كبيرة في هذا المجال امتدادًا لتجربته السابقة في رئاسة مجلس إدارة الجمعية السعودية للثقافة والفنون، إلى جانب معرفته بظروف واحتياجات المشهد المسرحي وكيفية إدارته واستثمار مكوناته الإبداعية في مختلف مناطق المملكة.
وتهدف الهيئة إلى تنظيم قطاع المسرح والفنون الأدائية وتطويره، والنهوض بمقوماته، ودعم وتشجيع المنتسبين لها، كما سيكون لها دور في وضع استراتيجية قطاع المسرح والفنون الأدائية ومتابعة تنفيذها، وإصدار التراخيص الخاصة بالأنشطة المسرحية وستقوم ببناء البرامج التعليمية ذات العلاقة بالمسرح. كما ستقوم بتقديم المنح الدراسية للموهوبين بالتنسيق مع الجهات.وفق “أخبار 24”.