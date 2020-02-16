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أخبار محلية > لتسهيل الحركة المرورية.. “أمانة العاصمة المقدسة” تزيل الحواجز الخرسانية
16/02/2020   6:06 م

لتسهيل الحركة المرورية.. “أمانة العاصمة المقدسة” تزيل الحواجز الخرسانية

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أزالت أمانة العاصمة المقدسة اليوم الأحد، الحواجز الخرسانية العشوائية حول المباني السكنية وبعض الجهات الحكومية بمكة المكرمة، وذلك لما تشكله من تشوه بصري وتضييق للحركة المرورية.

وكانت الأمانة قد بدأت بإزالة الحواجز الخرسانية العشوائية حول المجمعات السكنية وبعض المباني التابعة لجهات حكومية، إضافةً إلى الإشغالات غير المرخصة في الشوارع والطرق العامة بالأحياء السكنية والأسواق لتعزيز الشكل الجمالي والحضاري، ولضمان راحة وسلامة مستخدمي الطرق من خلال إزالة الصبات وأعمدة الحديد والسلاسل والعشوائيات الأخرى.

وتهدف أعمال الإزالة التي تنفذها الأمانة إلى تحسين المشهد البصري، وتنظيم الحركة المرورية بشوارع مكة المكرمة وطرقها، بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور بالعاصمة المقدسة، لتوفير الراحة والأمان لمرتادي الطرق والحد من أخطار المركبات، وضمان التزام المنشآت والمباني بالأنظمة واللوائح.

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صورة

وفق “أخبار 24”.

لتسهيل الحركة المرورية.. “أمانة العاصمة المقدسة” تزيل الحواجز الخرسانية

أخبار محلية
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