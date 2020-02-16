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اخبار رياضية > جروس يرفض التخفيض ويطلب 6 ملايين
16/02/2020   1:01 م

جروس يرفض التخفيض ويطلب 6 ملايين

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رفض السويسري كريستيان جروس، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، تخفيض الشرط الجزائي الذي يستحقه في حال إقالته رسميًّا من قِبل إدارة النادي الأهلي، إذ تفاوضه الإدارة لتسوية المبلغ.

وبقي جروس في جدة، أمس، ولم يرافق الفريق إلى الكويت، استعدادًا لمواجهة نظيره الاستقلال الإيراني ضمن دور المجموعات لدوري أبطال آسيا للمحترفين.

ووفقًا لمصادر خاصة بـ “الرياضية”، يطالب جروس بستة ملايين ريال، تتمثَّل في بقية رواتبه حتى نهاية عقده، إضافة إلى الشرط الجزائي، مبررًا عدم التنازل عن أي مبالغ برفضه عرضًا اتحاديًّا، يفوق عرض الأهلي قبل توقيعه مع الأخير تقديرًا لعلاقته بالنادي.

جروس يرفض التخفيض ويطلب 6 ملايين

اخبار رياضية
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