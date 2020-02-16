نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > غوميز وإداوردو يؤجلان التجديد حتى نهاية الموسم
16/02/2020   1:00 م

غوميز وإداوردو يؤجلان التجديد حتى نهاية الموسم

+ = -
768

خاطبت إدارة نادي الهلال الثنائي غوميز وإدواردو لتمديد عقديهما مع نهاية الموسم الجاري. وكشفت مصادر مقربة أن اللاعبين طلبا إمهالهما حتى نهاية الموسم من أجل الرد رسمياً.

من جانب آخر، ينهي فريق الهلال عصر اليوم بدبي، تحضيراته لمواجهة شباب أهلي دبي ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا غداً (الاثنين).

ويعقد ظهر اليوم المؤتمر الصحافي الخاص بمدربي الفريقين الأرجنتيني رودولفو أروابارينا من طرف النادي المستضيف والروماني رازفان لوشيسكو من طرف الضيوف، يسبقه الاجتماع الفني الخاص بترتيبات المباراة، حيث ينتظر أن يلعب الهلال بالطقم الأزرق الكامل والفريق الإماراتي بالطقم الأحمر الكامل. وفق “أخبار 24”.

وكان الهلال أدى عصر أمس، مرانه الأخير قبل المغادرة إلى دبي، الذي شهد مشاركة الثنائي عبد الله عطيف وياسر الشهراني إلى جانب سالم الدوسري.

غوميز وإداوردو يؤجلان التجديد حتى نهاية الموسم

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885088053.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.