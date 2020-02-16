غوميز وإداوردو يؤجلان التجديد حتى نهاية الموسم

خاطبت إدارة نادي الهلال الثنائي غوميز وإدواردو لتمديد عقديهما مع نهاية الموسم الجاري. وكشفت مصادر مقربة أن اللاعبين طلبا إمهالهما حتى نهاية الموسم من أجل الرد رسمياً.
من جانب آخر، ينهي فريق الهلال عصر اليوم بدبي، تحضيراته لمواجهة شباب أهلي دبي ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا غداً (الاثنين).
ويعقد ظهر اليوم المؤتمر الصحافي الخاص بمدربي الفريقين الأرجنتيني رودولفو أروابارينا من طرف النادي المستضيف والروماني رازفان لوشيسكو من طرف الضيوف، يسبقه الاجتماع الفني الخاص بترتيبات المباراة، حيث ينتظر أن يلعب الهلال بالطقم الأزرق الكامل والفريق الإماراتي بالطقم الأحمر الكامل. وفق “أخبار 24”.
وكان الهلال أدى عصر أمس، مرانه الأخير قبل المغادرة إلى دبي، الذي شهد مشاركة الثنائي عبد الله عطيف وياسر الشهراني إلى جانب سالم الدوسري.