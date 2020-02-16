النصر يرفض إجازة حمدالله.. والفحوصات تحدد مشاركة آدم

اتفقت إدارة النصر مع عبدالرزاق حمدالله على تأجيل الإجازة التي طالب بها اللاعب للاطمئنان على عائلته بعد أن رزق مولوده الأول.
وأكدت الإدارة في رفضها طلب حمدالله تداخل الاستحقاقات المهمة للفريق في الشهرين المقبلين، والتي تتطلب تركيزا كاملا من اللاعبين، حيث تقرر أن يغادر حمدالله في إجازة خاصة لمدة ثمانية أيام في 21 مارس المقبل، أي بعد مواجهة الهلال في مسابقة الدوري بيوم واحد، وتصادف تلك الفترة أيام الفيفا على أن يعود قبل مواجهة سباهان الإيراني في الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا، والمقررة في السادس من أبريل المقبل.
وتغادر اليوم إلى أبوظبي بعثة الفريق الكروي الأول بنادي النصر؛ للتحضير لمواجهة العين الإماراتي والمقررة مساء بعد غد الثلاثاء في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا، وسيخوض الفريق ظهر اليوم الأحد تدريبه الأخير قبل المغادرة، بعد أن كان الجهاز الفني قد منح اللاعبين إجازة ليوم واحد بعد مواجهة الشباب.
وكانت إدارة النصر قد ضاعفت مكافأة الفوز على الشباب لتصل إلى 20 ألف ريال لكل لاعب، وسيتم تسليمها للاعبين قبل مواجهة الحزم السبت المقبل. وفق “اليوم.
وسيخضع المهاجم عبدالفتاح آدم اليوم لاختبارات فنية وطبية؛ للتأكد من جاهزيته للدخول في قائمة مواجهة العين بعد أن أنهى اللاعب الأحد الماضي برنامجه التأهيلي في فرنسا، في الوقت الذي تأكد فيه عدم مشاركة الثنائي عبدالله مادو وعمر هوساوي في مواجهة العين، في ظل عدم جاهزيتهما الطبية، حيث فشل عمر هوساوي في تجاوز الفحوصات الطبية بعد أن عاودته الآلام أمس، في حين سيغادر اليوم إلى دبي عبدالله مادو لاتخاذ القرار النهائي حول إصابة الركبة بعد أن تباينت الفحوصات الطبية ما بين إجراء العملية أو مواصلة برنامج التأهيل، حيث سيخضع مادو لفحوصات طبية دقيقة في أحد المراكز المتخصصة؛ من أجل إصدار القرار النهائي حول التدخل الجراحي، وعدم إطالة فترة غيابه عن الفريق في المرحلة المقبلة.