علمت مصادر «دنيا الرياضة» أن لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم دعت أعضاءها لعقد اجتماع طارئ لمناقشة التصريح الذي أدلى به لاعب منتصف ميدان النصر البرازيلي بيتروس ماثيوس بعد مواجهة الشباب والنصر في الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب الأمير فيصل بن فهد، والتي انتهت بفوز «فارس نجد» بنتيجة 4 – 2. يذكر أن إدارة الشباب رفعت خطاباً إلى لجنة الانضباط أمس «السبت» مزوداً بتصريح بيتروس، وطالبت بتطبيق العقوبة على اللاعب تجاه ما أدلى به ضد رئيس النادي خالد البلطان.
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