نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “التعليم” تمنع جميع المدارس من قبول هدايا وتبرعات الكتب والمطبوعات الثقافية
16/02/2020   12:53 م

“التعليم” تمنع جميع المدارس من قبول هدايا وتبرعات الكتب والمطبوعات الثقافية

+ = -
690

وجهت وزارة التعليم، المدارس الحكومية والأهلية والعالمية بعدم قبول أي كتب ثقافية أو مطبوعات أو نسخ إلكترونية عن طريق الإهداء أو التبرع، والاكتفاء بما يتم اعتماده من قبل الوزارة.

جاء ذلك في تعميم صادر عن نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي، شدد من خلاله على ضرورة أن تتأكد المدارس من خلوها من الكتب الثقافية التي تبني أفكاراً تخالف الوسطية وتشوش على المتعلمين.

وأشار التعميم إلى أن الجهات المختصة بالإدارات التعليمية ستنفذ جولات تفتيشية على المدارس للوقوف على الكتب المتوفرة بها والتأكد من خلوها من الكتب المخالفة التي تبني فكرًا مخالفًا للوسطية. وفق “أخبار 24”.

“التعليم” تمنع جميع المدارس من قبول هدايا وتبرعات الكتب والمطبوعات الثقافية

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885088028.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.