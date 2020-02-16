أب يرفع دعوى ضد ابنه لتسببه في وفاة والدته بحادِث.. و”محكمة جدة” تلزمه بدفع الدية

نظرت الدائرة المرورية بمحكمة جدة قضية مثيرة، رفعها أحد الآباء ضد نجله، اتهمه فيها بالتسبب في وفاة والدته إثر حادِث مروري، وبناء على ذلك أدانت المحكمة الابن بالقتل الخطأ وألزمته بدفع الدية.
وروى الأب المقيم تفاصيل الواقعة في دعواه، مؤكدا أنه أثناء قيادة ابنه للسيارة تعرض أفراد العائلة لحادِث مروري تسبب في وفاة الأم، وطالب بإثبات مسؤولية الابن عن الحادِث، مشيراً إلى أن السيارة مؤمن عليها ضد الغير.
وقدم الأب، وفقا لصحيفة “عكاظ”، التقرير المروري الذي أفاد بارتطام السيارة بحواجز جانبية على الطريق، وطالب بإلزام ابنه بالدية الشرعية لورثة المتوفاة وفقا لنسبة مسؤوليته عن الحادِث.
وأدانت المحكمة الابن بالقتل الخطأ وحملته مسؤولية الحادِث بنسبة 100%، وقضت بإلزامه بدفع الدية بواقع النصف وحجب نصيبه منها، على ألا يتم حرمانه من باقي التركة، حتى لا تجتمع عليه مصيبتان الموت والحرمان.