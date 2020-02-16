جوز إمام وخطيب مسجد قباء الشيخ صالح المغامسي، للشخص البالغ أن يجلس مع مربيته وأن يتجاذب أطراف الحديث معها؛ وإن كانت كاشفة لوجهها ويديها.
وأوضح الشيخ المغامسي رداً على اتصال من أحد المشاهدين لبرنامج “الأبواب المتفرقة” المذاع على قناة “mbc”، أنه ليس هناك ما يمنع من الجلوس والخروج مع المربية طالما أنها محتشمة، مضيفاً أن “مسألة الكشف نسبية”.
وأبان أنه إذا كانت المربية كاشفة وجهها ويديها ومرتدية ثياباً ساترة غير خفيفة فهذا لا يمنع من مرافقتها لقضاء حوائجها داخل البلد والجلوس معها، أما بالنسبة للسفر فإنه لا يجوز للشخص السفر مع مربيته لكونه ليس محرماً لها.
وفق “أخبار 24”.