والد المُختطف قبل 20 عاماً بالدمام يعد بكشف أسرار جديدة.. ووالدته تُبدي ندمها على تصديق الخاطفة

قال والد موسى الخنيزي، أحد الرضيعين المختطفين قبل 20 عاماً من مستشفى الولادة والأطفال بالدمام، إنه سيكشف الكثير من الحقائق والأسرار عقب تسلم نجله.
ولفت والد موسى إلى أنه يبحث عن طريقة لتعويض ابنه سنوات الحرمان الطويلة.
من جهتها روت والدة موسى، تفاصيل جديدة حول واقعة فقدانها نجلها والطريقة التي أقنعتها بها الخاطفة لتركه لها.
وقالت إن الخاطفة تحدثت معها وادّعت بأنها على وشك الولادة وأنه يجب عليها السير كثيراً، كما طلبت منها أخذ ابنها لإزالة “الأوساخ” من رأسه، مشيرةً إلى أنها نادمة على ترك الطفل لها لكنها لم تشك فيها.
وأضافت وفقاً لما أوردت “عكاظ”، أن خبر العثور على نجلها نزل عليها كالصدمة، مبديةً سعادتها بتفاعل المجتمع بأكمله مع قصتها.