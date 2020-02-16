بالفيديو.. طالب سعودي يبتكر طريقة لمنع دخول وانتشار “كورونا” في الحرم المكي

ابتكر طالب من تعليم الرياض مشروعاً جديداً يهدف إلى حماية الحرم المكي من جميع الفيروسات وبينها “كورونا”.
وأوضح الطالب عبدالرحمن آل الشيخ، أن المشروع الذي يحمل اسم “الحج الآمن” يحمي الحرم المكي وزائريه من الفيروسات وانتقال العدوى.
ونوه إلى أن فكرة المشروع تقوم على استخدام الأشعة الكهرومغناطيسية “UGVI” في قـتل العدوى على أسطح وأرضية الحرم، مشيراً إلى أن ذلك سيكون بدرجة حرارة معينة لا تضر الإنسان ولا الحيوان.
ولفت إلى أنه سيتم وضع الأشعة في مقدار وحيّز معين عند الحرم، لتسهل لها الانتشار على أرضية الحرم وقـتل جميع الكائنات الحية الدقيقة. وفق “أخبار 24”.
أبناء #الوطن يستشعرون مسؤوليتهم تجاه مجتمعهم..
الطالب عبدالرحمن آل الشيخ من #تعليم_الرياض يبادر بابتكار جديد يحمي الحرم المكي وزائريه من الفيروسات وانتقال العدوى، ومواجهة #فيروس_كورونا @riyadh_edu pic.twitter.com/7DkkjrOO6k
— قناة عين (@iEN_tv) February 14, 2020