بالفيديو.. تاجر ذهب يكشف طرق الغش التي يلجأ إليها بعض محال بيع المجوهرات

حذّر عضو لجنة المعادن الثمينة بمجلس الغرف السعودية وتاجر الذهب محمد جميل عزوز، من طرق الغش التي يتبعها بعض تجار الذهب في خداع المستهلكين.
وقال عزوز خلال فيديو نشره الإعلامي فيصل العبدالكريم، إن التستر جعل التجار السعوديين غرباء بأسواق الذهب، مشيراً إلى أن هذا التستر تسبّب في فتح عمالة غير متخصصة لمحلات ذهب.
وأضاف أن وسائل الغش وطرقها عديدة، بينها التلاعب في الأوزان والأرقام من خلال الآلة الحاسبة، وكذلك تقديم عروض وهمية في الألماس وغيرها عبر بيع أنواع رديئة منها للمستهلكين. وفق “أخبار 24”.
ونوه إلى أن التلاعب يكون أيضاً خلال فترة الحج ويبدأ ذلك من خلال التحايل على الجمارك في إدخال وتهريب كميات من الذهب، إلى جانب ممارسة أعمال غش وتلاعب بحق الحجاج.
#الغش_في_الذهب_والمجوهرات يبدأ من التلاعب في التهريب قبل دخولها من الجمارك ثم التحايل على الجهات الرقابية .. حتى الحجاج يغشونهم والمتأثر سمعة السوق السعودي والتاجر السعودي ..
والالماس يتلاعبون به بأنواع رديئة ويعلنون عن خصومات تصل لـ 80% غش عيني عينك وتدليس .. pic.twitter.com/fSC6NeRJ13
— فيصل العبدالكريم (@f_alabdulkarim) February 15, 2020