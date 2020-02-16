المركز الوطني للنخيل يكشف حقيقة حظر هيئة الغذاء الأمريكية استيراد التمور السعودية

نفى المركز الوطني للنخيل والتمور، ما جرى تداوله بشأن حظر هيئة الغذاء والدواء الأمريكية استيراد التمور السعودية.
وأوضح المركز أن هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تنشر على موقعها جميع الشركات “مصنّفة حسب الدولة”، التي لا تطبق شروط ومواصفات الهيئة، كما تطلب من الشركات تقديم طلب الخروج من القائمة بعد تزويد الهيئة بإجراءات ضبط الجودة لعدم تكرار المشكلة.
ولفت إلى أن ما نشر يختص بإيجاد متبقيات مبيدات من نوع معين في إحدى عينات إحدى الشركات السعودية وكان ذلك في عام 2009 حسب التقرير المُحدث للهيئة. وفق “أخبار 24”.
وشدد على أنه يعمل مع الجهات ذات العلاقة لرفع مستوى سلامة التمور بشكل عام التي تباع بالأسواق المحلية أو المصدرة، آملين من الشركات التي ذكر اسمها بالتقرير أن يتم تحديث بياناتها لدى الهيئة، خاصةً أن البيانات معظمها من عام 2009.