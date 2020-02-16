بالفيديو.. “الصحة” توضح تفاصيل قرار إغلاق أحد المستشفيات الكبرى في الطائف

أوضح مسؤول القطاع الخاص بوزارة الصحة عبدالمحسن العتيبي، تفاصيل قرار إغلاق أحد المستشفيات الكبرى شمال محافظة الطائف، والمخالفات التي رصدت بعد تزايد الشكاوى منه.
وقال العتيبي في مداخلة ببرنامج “ياهلا” على قناة روتانا خليجية، إن قضية إغلاق المستشفى تعود إلى رصد فرق الصحة خلال جولاتها التفتيشية قصوراً في تقديم الخدمة للمرضى، وعليه اتُّخذ قرار قبل شهر بإغلاق جزئي لبعض الأقسام على أمل أن يتلافى مسؤولو المستشفى الملاحظات التي رصدت.
وأضاف أن المخالفات التي رصدت تنوعت ما بين نقص حاد في كوادر المستشفى، إضافة إلى عدم استيفاء اشتراطات تجديد الترخيص، مشيراً إلى أن الصحة انتظرت ومنحت مهلة للمستشفى لتصحيح الأوضاع، لكن لم يلتزم ويصحح أوضاعه، ما دعا الصحة إلى إصدار قرار الإغلاق الكلي؛ لوجود خطر على حياة المرضى خاصة في قسم النساء والولادة. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن قرار إغلاق المستشفى “تحفظي ووقائي” بناءً على نظام المؤسسات الصحية الخاصة، مبيناً أن القرار أوّلي والقرارات النهائية تحت الإجراء وستصدر قريباً، وفيما يخص المرضى المنومين أشار إلى أنه جرى إخلاؤهم إلى مستشفيات تابعة للوزارة.
أ. عبدالمحسن العتيبي مسؤول القطاع الخاص بوزارة الصحة الالتزام:
أغلقنا أكبر مستشفى خاص شمال الطائف في قرار “تحفظي ووقائي” بعد أن وجدنا في استمراره خطرا على حياة المرضى..#برنامج_ياهلا pic.twitter.com/p83I1MhstT
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) February 15, 2020
أ. عبدالمحسن العتيبي مسؤول القطاع الخاص بوزارة الصحة الالتزام:
مستشفى شمال الطائف لم يستوفي اشتراطات تجديد ترخيصة رغم المهلة التي حظي بها، وأصبح يمثل خطر صريح على حياة المرضى خاصة في قسم النساء والولادة..#برنامج_ياهلا pic.twitter.com/Marg28zOxo
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) February 15, 2020