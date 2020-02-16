بالفيديو.. والد الطفلة “رنيم” المتوفاة دهساً يروي تفاصيل الحـادث ويتعجب من تقييم “المرور”

روى والد الطفلة رنيم الحسينان التي لقيت مصرعها دهساً أمام منزل أسرتها أثناء نزولها من حافلتها المدرسية، ملابسات وتفاصيل الحادثة، متعجباً من تقييم المرور للحـادث.
وقال والد الطفلة في تقرير عرضته قناة “الإخبارية” من موقع الحـادث، إن ابنته نزلت من الباص ناحية اليمين، لتتفاجأ بسيارة مسرعة دهستها وطرحتها بعيداً على الأسفلت.
وأضاف وصوته مليء بالحزن على طفلته، أنه عندما ذهب إلى المستوصف الذي جرى نقل طفلته رنيم إليه وجدها في قسم الطوارئ ملفوفة في بطانية و”مخلّصة”. وفق “أخبار 24”.
وتعجب والد الطفلة من تقييم المرور للحـادث بـ 25 % فقط، متسائلاً لماذا لم يتم تحميله بالخطأ، حيث إن سائق الحافلة قام بإنزال الطفلة في الشارع بعيداً عن المنزل.
فيديو | الطالبة رنيم.. تفارق الحياة بعد دهسها من مركبة يقودها مقيم لاذ بالفرار وألقي القبض عليه لاحقا#الإخبارية pic.twitter.com/eNGk0eB4VM
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 15, 2020