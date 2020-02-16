التحالف: نُحمل المليشيا الحـوثية مسؤولية حياة وسلامة الطاقم الجوي لطائرة التورنيدو

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي بأن قيادة التحالف تُحمل المليشيا الحوثية الإرهابية مسؤولية حياة وسلامة الطاقم الجوي لطائرة التورنيدو بموجب القانون الدولي الإنساني.
وأوضح العقيد المالكي أن الطاقم الجوي والمكون من ضابطين استخدما كراسي النجاة للخروج من الطائرة قبل سقوطها، في الوقت الذي قامت فيه عناصر المليشيا الحوثية الإرهابية بإطلاق الأسلحة والأعيرة النارية باتجاههما، ما يعد انتهاكاً لأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وعليه فإن حياة وسلامة الطاقم الجوي هي مسؤولية المليشيا الحوثية الإرهابية. وفق “أخبار 24”.