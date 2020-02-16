أعلنت شركة أرامكو اليوم (السبت) أسعار البنزين المحدّثة وفقاً للمراجعة الدورية، والتي يبدأ العمل بها من غدٍ الموافق 16 فبراير 2020.
وأوضحت الشركة أن سعر بنزين 91 سيكون 1.55 ريال لكل لتر، وبنزين 95 سيكون 2.11 ريال لكل لتر، مشيرة إلى أن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.
وأضافت أنه ابتداءً من شهر فبراير الحالي ستكون فترة المراجعة الدورية لأسعار البنزين شهرية بدلاً من ربع سنوية، وسيكون التعديل في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي والتطبيق يكون في صباح اليوم الحادي عشر، وذلك وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه.
وفق “أخبار 24”.