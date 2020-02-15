بالصور.. العيادات الشاملة لقوى الأمن بـ #الخرج تقيم #الحمله_الخليجيه_للتوعيه_بالسرطان بالحديثي مول

أقامت العيادات الشاملة المتخصصة لقوى الأمن بمحافظة الخرج بالتعاون مع شباب الخرج التطوعي وبمشاركة عدد من القطاعات الحكومية والأهلية والفرق التطوعية مساء يوم الخميس الماضي بمجمع الحديثي مول #الحمله_الخليجيه_للتوعيه_بالسرطان بحضور مدير العيادات الشاملة المتخصصة لقوى الأمن العقيد صيدلي / محمد بن صالح الشمراني ، ومدير مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية رئيس لجنة المسئولية الاجتماعية بالخرج الأخصائي فهد بن محمد الممخور ،وأمين عام لجنة المسئولية الاجتماعية الأستاذ سعد بن مشحن الحربي ، ورئيس قسم الصحة المدرسية بتعليم الخرج الأستاذ عبدالله بن عتيق الطليان ، فبعد قص الشريط تجول الجميع على الأركان المشاركة واستمعوا لشرح عن مشاركتهم في هذه الحملة وما قدموه من توجيهات ورسائل توعوية وفي الختام شاهد الجميع الرسالة الصامتة التي قدمها شباب الخرج التطوعي بهذه المناسبة .