“التحالف”: عملية بحث وإنقاذ قتالي بموقع سقوط طائرة “التورنيدو”.. واحتمالية وقوع أضرار جانبية بالمدنيين

أعلنت قوات التحالف الداعم للشرعية في اليمن أن قوات التحالف نفذت عملية بحث وإنقاذ قتالي بموقع سقوط إحدى مقاتلاته من نوع “تورنيدو” في محافظة الجوف اليمنية.
جاء ذلك في بيانٍ إلحاقي على لسان المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي.
وأضاف العقيد المالكي أنه تم الإبلاغ عن احتمالية وقوع أضرار جانبية أثناء عملية البحث والإنقاذ، مؤكداً أنه ستتم إحالة كافة الوثائق المتعلقة باحتمالية الحادث العرضي إلى الفريق المشترك لتقييم الحوادث. وفق “أخبار 24”.
وكان التحالف أصدر بياناً اليوم السبت بشأن سقوط إحدى طائرات التحالف من نوع (تورنيدو) بمنطقة العمليات ضمن عمليات دعم وإسناد الجيش الوطني اليمني بمحافظة (الجوف) اليمنية.