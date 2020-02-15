نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “التحالف”: عملية بحث وإنقاذ قتالي بموقع سقوط طائرة “التورنيدو”.. واحتمالية وقوع أضرار جانبية بالمدنيين
15/02/2020   10:25 م

“التحالف”: عملية بحث وإنقاذ قتالي بموقع سقوط طائرة “التورنيدو”.. واحتمالية وقوع أضرار جانبية بالمدنيين

+ = -
1704

أعلنت قوات التحالف الداعم للشرعية في اليمن أن قوات التحالف نفذت عملية بحث وإنقاذ قتالي بموقع سقوط إحدى مقاتلاته من نوع “تورنيدو” في محافظة الجوف اليمنية.

جاء ذلك في بيانٍ إلحاقي على لسان المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي.

وأضاف العقيد المالكي أنه تم الإبلاغ عن احتمالية وقوع أضرار جانبية أثناء عملية البحث والإنقاذ، مؤكداً أنه ستتم إحالة كافة الوثائق المتعلقة باحتمالية الحادث العرضي إلى الفريق المشترك لتقييم الحوادث. وفق “أخبار 24”.

وكان التحالف أصدر بياناً اليوم السبت بشأن سقوط إحدى طائرات التحالف من نوع (تورنيدو) بمنطقة العمليات ضمن عمليات دعم وإسناد الجيش الوطني اليمني بمحافظة (الجوف) اليمنية.

“التحالف”: عملية بحث وإنقاذ قتالي بموقع سقوط طائرة “التورنيدو”.. واحتمالية وقوع أضرار جانبية بالمدنيين

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885087957.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.