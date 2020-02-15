المحمدي : سأدرب الأهلي أمام الفتح

في الوقت الذي يبحث فيه الأهلاويون عن مدرب أجنبي لقيادة الفريق، أكد الكابتن صالح المحمدي مدرب فريق درجة الناشئين بالنادي الأهلي في تصريح خاص لـ «عكاظ» أن مسؤولي النادي تواصلوا معه خلال الليلة الماضية لتدريب الفريق الكروي الأول خلفاً للمدرب كريستيان جروس، وقال: تلقيت اتصالاً بالفعل للإشراف على الفريق في مباراته المقبلة أمام الاستقلال الإيراني، وهو شرف كبير بالنسبة لي، إلا أن تواجدي حالياً مع فريق درجة الناشئين في الأحساء، إضافة إلى ضرورة إتمام بعض الاجراءات الإدارية الخاصة بالاتحاد الآسيوي لأتمكن من تدريب الفريق أمام الاستقلال الإيراني، ومن بينها ضرورة رفع رخصة التدريب الخاص بي وعقدي مع النادي للاتحاد القاري وهو ما يحتاج إلى بعض الوقت لإتمامه، هو ما أجل قراري اشرافي على الفريق.
وأكد المحمدي بأنه سيبدأ الإشراف على الفريق الكروي الأول من مباراته أمام الفتح ضمن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. حسب “عكاظ”.