دخل الحارس مصطفى ملائكة حارس مرمى فريق الفيصلي الأول لكرة القدم، تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، بتسجيله أول أهدافه، مهدياً فريقه تعادلاً بطعم الفوز أمام مضيفه الفتح في ختام مباريات الجولة الـ18 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وعندما كانت المباراة تمضي إلى نهاياتها بتقدم الفتح بهدفين مقابل هدف كان لملائكة رأي آخر عندما تقدم إلى منطقة جزاء أصحاب الأرض ويزاحم زملائه قبل أن يقفز عالياً ويسجل من ضربة رأسية هدف التعادل في الوقت بدل الضائع (95).
وأكد ملائكة أن احساسه بالمسؤولية دفعه إلى التقدم مع نهاية المباراة في محاولة لدعم زملائه. وقال في تصريحات صحفية عقب المباراة:” لم أرى الكرة وهي تعانق شباك الفتح”. وفق “أخبار 24”.
وأضاف: ” كنت موفقاً في تسجيل هدف مهم منح فريقي نقطة نحن في أمس الحاجة إليها في مسيرة الفريق”.
وسبق أن سجل عبدالله المعيوف حارس مرمى الهلال هدفاً في ذات البطولة؛ لكن من ركلة جزاء وكذلك مبروك زايد حارس مرمى الأتحاد من ركلة جزاء أيضاً.
مصطفى ملائكة – لاعب الفيصلي:
الفرحة كانت بسبب أن الهدف جاء بآخر دقيقة.. فريق الفتح قوي ومميز في الجانب الدفاعي.. نقطة ممتازة في ظل الظروف.#الفتح_الفيصلي pic.twitter.com/iKlijQJuP7
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) February 15, 2020