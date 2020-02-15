إدارة الأهلي تكلف “بهكلي” بقيادة الفريق بعد إقالة جروس

كلفت إدارة النادي الأهلي المدرب الوطني مازن بهكلي بتدريب الفريق الأول، اليوم السبت، خلفاً للسويسري كريستيان جروس المقال بعد الخسارة أمام الوحدة بهدفين نظيفين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وجاء قرار إنهاء عقد جروس ليكون الأول للإدارة الجديدة برئاسة عبدالإله مؤمنة، في ظل ابتعاد الأهلي عن المنافسة على بطولة الدوري بعد اتساع الفارق بينه وبين المتصدر الهلال إلى 8 نقاط، عقب الخسارة الأخيرة.
يُذكر أن جروس عاد للأهلي خلفاً للكرواتي برانكو إيفانكوفيتش الذي تمت إقالته هو الآخر في شهر أكتوبر الماضي بسبب سوء نتائج الفريق، الذي يستعد لمواجهة استقلال طهران الإيراني الإثنين المقبل في دوري أبطال آسيا. وفق “أخبار 24”.