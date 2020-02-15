نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > إدارة الأهلي تكلف “بهكلي” بقيادة الفريق بعد إقالة جروس
15/02/2020   10:24 م

إدارة الأهلي تكلف “بهكلي” بقيادة الفريق بعد إقالة جروس

+ = -
1795

كلفت إدارة النادي الأهلي المدرب الوطني مازن بهكلي بتدريب الفريق الأول، اليوم السبت، خلفاً للسويسري كريستيان جروس المقال بعد الخسارة أمام الوحدة بهدفين نظيفين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاء قرار إنهاء عقد جروس ليكون الأول للإدارة الجديدة برئاسة عبدالإله مؤمنة، في ظل ابتعاد الأهلي عن المنافسة على بطولة الدوري بعد اتساع الفارق بينه وبين المتصدر الهلال إلى 8 نقاط، عقب الخسارة الأخيرة.

يُذكر أن جروس عاد للأهلي خلفاً للكرواتي برانكو إيفانكوفيتش الذي تمت إقالته هو الآخر في شهر أكتوبر الماضي بسبب سوء نتائج الفريق، الذي يستعد لمواجهة استقلال طهران الإيراني الإثنين المقبل في دوري أبطال آسيا. وفق “أخبار 24”.

إدارة الأهلي تكلف “بهكلي” بقيادة الفريق بعد إقالة جروس

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885087949.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.