الجموع يؤدون صلاة الميت على الشهيد زربان بصامطة

أدت جموع من المواطنين اليوم السبت صلاة الميت على شهيد الواجب وكيل رقيب هزاع يحيى هزاع زربان أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد دفاعاً عن الدين والوطن بالحد الجنوبي بمنطقة جازان.
وتقدم المصلين بجامع بجامع الزرابنة بقرية اللقية، بعد صلاة عصر اليوم، محافظ صامطة أحمد زعلة، الذي نقل تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده، وتعازي أمير جازان ونائبه لذوي الشهيد.
من جانبهم، عبر والد وأسرة الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميدان الشرف، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره. حسب “أخبار 24”.