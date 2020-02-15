نشر باحثون أمريكيون لأول مرة صورا مفصلة لفايروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، والذي يُعتبر أخطر وباء على البشر هذه الأيام، بعد إصابة آلاف الأشخاص في الصين وخارجها، ووفاة كثيرين منهم.
ونشر “المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية” الصور المجهرية للفايروس، بعد أن استخدم مجاهر إلكترونية وحزمة من الطاقة لالتقاطها مفصلة لكائنات لا يمكن رؤيتها بالمجهر العادي.
وقام الباحثون الأمريكيون بزراعة عينات من الفايروس في المعامل من أجل دراستها والبدء في اختبار الأدوية التجريبية والعقاقير الموجودة ضد المرض عليها.
وأوضح المعهد أن صور الفايروس الجديد لا تختلف كثيراً عن صور فيروسي عام 2012 في الشرق الأوسط، و2002 في الصين، فجميعها من عائلة واحدة، هي “كورونا”، واشتُق الاسم من “كراون” الإنجليزية بمعنى “التاج”، بسبب الأشكال التي تظهر على سطحه.
وفق “أخبار 24”.