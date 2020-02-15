بالصور.. عتق رقبتين عند المهرة ضمن رؤية سمو سيدي ولي العهد للإصلاح

تم بفضل الله عبر رؤية سيدي سمو ولي العهد لإصلاح ذات البين عتق رقبتين عند قبايل المهرة في الرياض و محافظة المهرة بحضور الشيخ عامر بن حزام بن معضد آل خرصان رئيس مركز الرفيعة والشيخ عبدالعزيز بن عبدالله العقيلي الخالدي والشيخ حريز بن عرمان المهري والشيخ مبارك الجدحي المهري والشيخ طناف بن عرمان المهري والشيخ عبدالباسط بن عبدالواحد الدعام والشيخ حسن بن جرادان النسي والشيخ ناصر الصوملي والشيخ ناجي بن محمد الصخابرة والشيخ حمد بن سمدان ال فرسان ال عاطف والشيخ مبروك بن سالم بن ماضي والشيخ خالد بن هادي ابو سكيتة والشيخ هادي بن علي بني هميم والشيخ عبدالله بن عبدالعزيز العثمان والشيخ محمد بن سعود الراجح العنقري وشيوخ واعيان اخرون من المهرة وغيرهم.
وبهذه المناسبة صرح الشيوخ ابن خرصان والعقيلي وبن عرمان لصحيفة الخرج الإكترونية نشكر الله عزوجل ثم نشكر مولانا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز سلمه الله وسيدنا صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع سلمه الله صاحب رؤية اصلاح ذات البين منذ سنة ١٤٢٨ والتي كلف بها الشيخ عامر بن حزام بن معضد بن خرصان والتي حلت آلاف القضايا وفي مقدمتها عتق الرقاب في داخل السعودية وخارجها ، منوهين بجهود صحيفة الخرج الإلكترونية في هذا المجال بقيادة رئيس تحريرها الأستاذ سعود الضحوك والذي شرف بتلقي اتصالا من مكتب سمو سيدي ولي العهد قبل عشر سنوات يثني على جهودهم في هذا المجال .