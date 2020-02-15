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أخبار المناطق > بينها ارتداء ملابس غير لائقة وإلقاء النفايات.. ضبط 321 مخالفاً للذوق العام بحائل
15/02/2020   1:50 م

بينها ارتداء ملابس غير لائقة وإلقاء النفايات.. ضبط 321 مخالفاً للذوق العام بحائل

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تمكنت شرطة منطقة حائل، من ضبط عدد321 مخالفاً للذوق العام، وذلك ضمن متابعة الجهات الأمنية لتنفيذ اللائحة في مناطق المملكة المختلفة.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة أنه جرى خلال الفترة من 2-3-1441هـ إلى 9-6-1441هـ، ضبط عدد321 مخالفاً للذوق العام، مبيناً أن المخالفات شملت ارتداء اللباس غير اللائق في الأماكن العامة، ووضع عبارات أو صور على وسائل النقل فيها إثارة عنصرية أو ترويج لتعاطي الممنوعات. وفق “أخبار 24”.

وأضاف أن المخالفات تضمنت كذلك “البصق” وإلقاء النفايات في غير الأماكن المخصصة لها، وإشغال مقاعد كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، مشيراً إلى أنه تم إيقاع العقوبات المقررة بحق المخالفين.

بينها ارتداء ملابس غير لائقة وإلقاء النفايات.. ضبط 321 مخالفاً للذوق العام بحائل

أخبار المناطق
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