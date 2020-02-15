“السويكت”: طريق الألف ميل يبدأ بخطوة.. و”آل سويلم”: هاردلك لـ”شيخ الباصات”

علق كلٌّ من الرئيسين الحالي والسابق لنادي النصر، صفوان السويكت وسعود آل سويلم، على فوز الفريق على الشباب أمس الجمعة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وهنَّأ السويكت جماهير النصر على الفوز، بقوله: “مبروك الانتصار والروح والمستوى المتميز والقتالية”، مضيفاً “طريق الألف ميل يبدأ بخطوة”.
بدوره، قال سعود آل سويلم في تغريدة على حسابه في “تويتر”: “ألف مبروك لجماهير كبير الرياض، فوز مستحق ومستوى مشرف.. هاردلك لـ (شيخ الباصات)”. وفق “أخبار 24”.
يشار إلى أن النصر فاز على الشباب، في المباراة التي جمعتهما أمس على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ضمن الجولة الـ18 من الدوري، بأربعة أهداف مقابل هدفين، حيث أحرز عبدالرزاق حمدالله ثلاثة أهداف للنصر وأضاف خالد الغنام الرابع، فيما سجل هدفي الشباب دانيلو أسبيريا وكرستيان خوانكا.