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اخبار رياضية > نادي الوحدة يتعاقد مع عبدالكريم القحطاني لـ3 مواسم
15/02/2020   1:46 م

نادي الوحدة يتعاقد مع عبدالكريم القحطاني لـ3 مواسم

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أعلن نادي الوحدة أمس (الجمعة) عن توقيعه عقداً احترافياً مع اللاعب عبدالكريم القحطاني لمدة ثلاثة مواسم، قادماً من الفيحاء.

وأوضح نادي الوحدة عبر حسابه الرسمي بـ”تويتر” أن رئيس النادي سلطان أزهر وقّع العقد مع اللاعب القحطاني، وذلك بداية من الموسم المقبل حتى 2023.

يذكر أن القحطاني البالغ من العمر 26 عاماً، لاعب كرة قدم سعودي محترف، لعب في نادي الهلال فئتي الناشئين والشباب، وحقق بطولتي كأس الملك 2015 وكأس السوبر السعودي 2015، ثم أعير لنادي الرائد 2016، لينتقل بعد ذلك إلى نادي الفيحاء في 2017 حتى وقّع للوحدة. وفق “أخبار 24”.

نادي الوحدة يتعاقد مع عبدالكريم القحطاني لـ3 مواسم

اخبار رياضية
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