الهريفي يتغنى بحمد الله بعد رباعية النصر .. هاشم سرور : “قليل أن تنتهي بـ4 لكن نقول الحمد لله

هنأ فهد الهريفي، نجم النصر السابق، الفريق الأصفر بالفوز على جاره الشباب (4-2)، اليوم الجمعة، في قمة الجولة الـ18 من الدوري السعودي للمحترفين.
وكتب الهريفي، عبر حسابه على “تويتر”: “ألف مبروك يا عالميين.. محاورنا في الشوط الأول لم يساندوا الهجوم والدفاع”.
وواصل: “أما في الشوط الثاني، تألق بيتروس والغنام مع تمركز حمد الله بشكل رائع في منطقة الـ18.. يا ليت يكثر منها ويخف من التراجع، وخالد الغنام لعيب ومشروع نجم”.
وأضاف: “ما للصدارة إلا أنت يا كبير الهدافين (عبد الرزاق حمد الله)”.
وأتم الهريفي، بقوله: “غنائم الفوز.. وأسباب رجوع النصر اليوم مع بيتروس صانع الثاني والهداف حمد الله” مرفقا صورة لاحتفال خالد الغنام مع سلطان الغنام.
ومن جانبه، قال هاشم سرور، نجم وقائد النصر السابق: “قليل أن تنتهي بـ4، لكن نقول الحمد لله.. ألف مليون مبروك للعالميين، وألف تريليون مبروك لفيتوريا.. وألف مليون مبروك للسويكت والحلافي”
وأردف: “هذا هو نصرنا الذي يضرب دون أن يلتفت، الغنام الصغير هدية من الله للنصر”.
وتابع: “(فيتوريا) أنت بالفعل النجم الأول للنصر، بعثرت أوراق مدرب الشباب بالتغيير وكثافة الزيادة العددية في الهجوم، ولمن قال عنك إنك ضعيف في التكتيك، أقول له إنه ضعيف في المخ والأعصاب”. وفق “كووورة”.
كما أشاد سرور بالبرازيليين بيتروس وجوليانو، بقوله: “أناقة وإمتاع وسهولة في قطع الكرات وجمال التسليم والاستلام، تجدها دائما صفة مميزة عند بيتروس.. وفي نزولك عادت الروح للفريق، الكبير كبير يا جوليانو”.
وأضاف: “نجم وهداف وهيبة كلها تجتمع في مهاجمنا النجم، الظاهرة حمد الله.. ولن يكون الغنام نجم فوق النجوم قبل أن يأخذ فرصة كاملة، تمكنه من ترك بصمة ليحكم عليه الجمهور.. هذا النجم يحتاج 6 مباريات يلعبها كاملة، ومن بعدها ستشهد المملكة مولد لاعب كبير”.