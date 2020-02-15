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اخبار رياضية > “عادل الملحم” يوجه نصيحه لـ “روي فيتوريا”
15/02/2020   1:45 م

“عادل الملحم” يوجه نصيحه لـ “روي فيتوريا”

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علق الإعلامي والناقد الرياضي “عادل الملحم” عقب فوز النصر أمام الشباب بنتيجة 4-2، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض ، ضمن الجولة الـ 18 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكتب الملحم عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”:ألف مبروك فوز العالمي، فيتوريا نصيحة في اللقاء القادم أمنح خالد الغنام وفراس البريكان فرصة على حساب مويى وجوليانو. وفق “أخبار 24”.

“عادل الملحم” يوجه نصيحه لـ “روي فيتوريا”

اخبار رياضية
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