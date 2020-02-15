ماذا قال السفير الأمريكي في احتفال سفارته بمرور 75 عاماً على لقاء الملك المؤسس والرئيس روزفلت؟

جدد السفير الأمريكي في الرياض، جون أبي زيد، التأكيد على عمق وأهمية العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة، مشدداً على قوة واستمرارية ومتانة هذه العلاقة.
جاء تصريح أبي زيد على هامش احتفال السفارة الأمريكية بمرور 75 عامًا على اللقاء التاريخي بين الرئيس الأمريكي الراحل فرانكلين روزفلت، والملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن.
وأشاد السفير وفقاً لـ”الإخبارية” بتطور العلاقات بين البلدين، خاصةً في مجالات الأمن والتعليم والصناعة والترفيه، والمجالات المتعلقة بالتحول من خلال رؤية المملكة 2030، متمنياً لها المزيد من التقدم والازدهار. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن 75 عامًا من العلاقات المثمرة تعكس نجاحًا مبهرًا، مبيناً أن ما يؤكد ذلك أن جميع الرؤساء الأمريكيين زاروا السعودية منذ اللقاء بين الملك عبدالعزيز والرئيس روزفلت عام 1945م.
فيديو | السفير الأمريكي: أنا راض عن طبيعة العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة#الإخبارية pic.twitter.com/TR9E7fPyJg
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 15, 2020