بالفيديو.. مقـتل نائب رئيس الاستخبارات الإيرانية بإقليم كرمان على أيدي مسلحين مجهولين

أكدت وكالات أنباء إيرانية مقـتل نائب رئيس فرع جهاز الاستخبارات الإيرانية في محافظة عنبر آباد بإقليم كرمان جنوبي إيران، أول أمس الخميس خلال اشتباك مع جماعة مسلحة.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إرنا” عن رئيس مجلس المحافظة محمود رئيسي قوله بأن المسؤول في الاستخبارات حميد رياحي، قـتل مساء الخميس في اشتباك مع مسلحين في قرية مختار آباد بالمحافظة.
فيديو | مقـتل نائب رئيس الاستخبارات الإيرانية على أيدي مسلحين مجهولين#الإخبارية pic.twitter.com/wBLKLOfpxR
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 15, 2020
وفق “أخبار 24”.