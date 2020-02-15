“الصحة” تطمئن الجميع: لا إصابات بـ”كورونا الجديد”

أكدت وزارة الصحة أنه لم يتم حتى الآن تسجيل أي حالة إصابة بكورونا الجديد “كوفيد 19” داخل المملكة، وذلك في تقريرها اليومي لمتابعة تطورات الفيروس.
وشددت الوزارة على أن الجهات الصحية المختصة في المطارات والمنافذ تطبق الإجراءات الاحترازية والوقائية في المنافذ لمنع وفادة الفيروس إلى المملكة.
وأشارت إلى أنه تم فحص 3195 من الرحلات الجوية المباشرة من الصين، و1836 من الرحلات غير المباشرة، ولم يرصد أي حالة إصابة بالفيروس. وفق “أخبار 24”.
يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية رفعت مستوى المخاطر إقليميًا وعالميًا إلى المستوى “العالي”، وفي الصين إلى المستوى “العالي جدًا”.