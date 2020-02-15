الوليد بن طلال يطالب بحذف التاء المربوطة من مسمى “مجلس التعاون”

جدد الأمير الوليد بن طلال اليوم (الجمعة)، مطالبته بحذف حرف التاء المربوطة من مسمى مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقال الأمير في حسابه الرسمي عبر “تويتر” مُعلقاً على تغريدة له سابقة من عام 2017، بقوله: “في هذه التغريدة من 32 شهرا طالبت بحذف حرف (ة) من اسم مجلس التعاون لدول الخليج العربي (ة)، بحيث يصير مجلس التعاون لدول الخليج العربي وليس العربية. وفق “أخبار 24”.
وأضاف: “ما زلت عند رأيي 100%، الفرس تاريخيا لا يعرفون إلا لغة القوة”.
في هذه التغريدة👇من ٣٢ شهر طالبت بحذف حرف (ة) من اسم مجلس التعاون لدول الخليج العربي(ة) بحيث يصير:
مجلس التعاون لدول الخليج العربي (وليس العربية)!
وما زلت عند رأي ١٠٠%،
الفرس، تاريخيا، لا يعرفوا إلا لغة القوة. https://t.co/XULBkU9lcB
— الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) February 14, 2020