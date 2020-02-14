ضمن حملة “خلك 80”.. سائقون في الدمام يكافئون على قيادتهم وآخرون “راحت عليهم” (فيديو)

تُواصل حملة “خلك 80” التي أطلقتها الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع المركز الوطني لسلامة الطرق، توعية قائدي المركبات بأهمية السلامة المرورية، وتسليم الملتزمين منهم مكافآت مالية وشهادات تقديرية، إضافة إلى تسجيلهم في السحب على سيارة.
وعرضت الحملة التي انطلقت هذا الأسبوع من شوارع المنطقة الشرقية، رصدها لسائقين حرموا أنفسهم من المكافأة التحفيزية؛ بسبب ارتكابهم أخطاء بسيطة قد تؤدي إلى كوارث مرورية؛ كعدم استخدام الإشارات عند تغيير المسار، والتبديل بين المسارات بطريقة مخالفة.
واستوقف فريق المتابعة عدداً من المركبات ثبت التزامها بقواعد وإشارات المرور وقدم لهم مكافأة مالية 1000 ريال وتسجيلهم في الدخول على سحب السيارات العشر المرصودة ضمن الجوائز. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن الإحصائيات تشير إلى أن 85٪ من الحوادث المرورية تُرتكب بسبب خطأ العنصر البشري؛ والتي يأتي أبرزها الانشغال عن القيادة، أو السرعة، أو استخدام الجوال أثناء القيادة وعدم الالتزام بالقواعد المرورية على الطرق.
#حملة_80 التوعوية بالمنطقة الشرقية (الجزء الثاني):
الإشارة التنبيهية هي لغة تواصلك مع قائدي المركبات الأخرى#المرور_السعودي pic.twitter.com/7BDPoHujK5
— #المرور_السعودي (@eMoroor) February 14, 2020