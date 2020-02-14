استوقف مواطن أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، خلال زيارته التفقدية لمحافظة الرين ضمن برنامج زياراته لمحافظات المنطقة، ليقدم له هدية ويطلب منه توظيف نجله.
وثق ذلك مقطع فيديو، ظهر فيه المواطن وهو يقدم للأمير هدية عبارة عن “لوحة”، ومن ثم طلب منه قبول هدية أخرى عبارة عن “صقر”، لينادي على نجله ويقدمه للأمير، قائلاً هذا هو “الصقر” وطلب منه أن يوظفه.
وكان أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر، افتتح خلال زيارته إلى الرين الأسبوع الماضي المقرّ الجديد للتعليم بالمحافظة، كما قام بجولة على المحافظة شملت المتنزه البري بالرين، وعددًا من مناطق الجذب السياحي.
وفق “أخبار 24”.