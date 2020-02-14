مصر تُسجل أول إصابة بفايروس كورونا المستجد.. والإمارات تُعلن شفاء حالتين

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم الجمعة، عن اكتشاف أول حالة إيجابية لفايروس كورونا المستجد “كوفيد 19” داخل البلاد لشخص أجنبي.
وأوضح متحدث وزارة الصحة، أن إصابة الأجنبي بالفايروس اكتشفت بعد متابعة القادمين من الدول التي ظهرت بها إصابات بكورونا المستجد ومن خلال الفرق الوقائية التي تتابع وصولهم على مدار الساعة.
وأضاف أن تحاليل أجريت للمصاب وجاءت نتيجتها إيجابية، ولكن بدون ظهور أعراض مَرضية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية، ونقله بسيارة الإسعاف ذاتية التعقيم إلى المستشفى لعزله ومتابعته صحيًا وحالته مستقرة تمامًا.
من جانب آخر، أعلنت وزارة الصحة الإماراتية شفاء حالتين من المصابين بفايروس كورونا المستجد، وهما مواطن صيني (41 عاماً) وابنه البالغ من العمر ثمانية أعوام، مشيرة إلى أنه يتبقى 5 حالات تحت المتابعة.وفق “أخبار 24”.