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أخبار محلية > حالة الطقس المتوقعة غداً السبت
14/02/2020   10:27 م

حالة الطقس المتوقعة غداً السبت

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غدٍ السبت، نشاطًا للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الجوف والحدود الشمالية وتبوك وحائل والمدينة المنورة والمرتفعات الجنوبية والغربية للمملكة.

كما توقعت الهيئة أن تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق تبوك والجوف، مبينةً أن أعلى درجات الحرارة في مناطق المملكة تسجل في مكة 32 درجة مئوية، وأدناها في طريف والأحساء 5 درجات مئوية.

وفيما يخص حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، أشارت الهيئة إلى أنها شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين. وفق “أخبار 24”.

حالة الطقس المتوقعة غداً السبت

أخبار محلية
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