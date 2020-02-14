ألقى مذيعون بقناة صينية قصيدة باللغة العربية كتبها شاعر يمني تضامنًا مع الصين في حملتها لمكافحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد19”.
وذكرت قناة CGTN الصينية أنها دعت 8 من مذيعيها ومذيعاتها لإلقاء قصيدة “جرح وكبرياء” التي كتبها الشاعر اليمني عارف النزيلي المقيم في الصين.
وقالت القناة إنها قامت بهذه الخطوة تعبيراً عن الاحترام للأشخاص الذين يعملون في الخط الأمامي للمعركة ضد الوباء، وللأصدقاء العرب الذين يدعمون الصين في مواجهة الفيروس.
وأظهر مقطع فيديو عدداً من المذيعين والمذيعات الصينيات ومعهن اثنان من المذيعات العربيات وهم يلقون أبيات القصيدة.
من جهته، أوضح الشاعر عارف النزيلي أنه كتب القصيدة في غوانزو بالصين في 5 فبراير الجاري، تضامنًا مع الصين أرضًا وإنسانًا في مهمتها الإنسانية العظيمة التي تقوم بها في سبيل التخلص من فيروس “كورونا”.
وفق “أخبار 24”.